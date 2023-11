Florentin Petre a dezvăluit cine l-a ajutat să scape de hepatită în 2005: „Tratamentul a costat 30-40 de mii de euro”

Fostul mijlocaș dinamovist Florentin Petre îi va fi recunoscător toată viața lui Gigi Becali, care i-a dat tratamentul pentru a scăpa de hepatită.

Cornel Dinu l-a plimbat pe Florentin Petre prin toate spitalele, după ce I s-a descoperit hepatita C

Florentin Petre a început fotbalul la Popești Leordeni, iar în 1988 a ajuns la Victoria București, echipă desființată după Revoluția din Decembrie 1989.

„A venit Ionuț Chirilă în vestiar, m-a luat de mână și-am trecut gardul la Dinamo. O perioadă extraordinar de frumoasă, grea, dar cu oameni minunați lângă mine.

Cornel Dinu era genial! Avem o legătură aparte și în afara terenului. Ține foarte mult la mine, cum și eu țin la dânsul.

M-a ajutat extraordinar de mult, atât fotbalistic, cât și personal. În momentul când mi s-a descoperit hepatita C, în 2000, a fost cel care m-a luat de mână și m-a plimbat pe la toate spitalele”, a spus Petre.

„La Alaves trebuia să ajung, aveam precontract semnat”, susprinde Florentin Petre

Actualul antrenor al Unirii Ungheni, din Liga 3, a dezvăluit că a fost la un pas să plece la echipa spaniolă Alaves. „Chiar aveam un precontract semnat și trebuia să merg în Spania! Dar asta a fost să fie… Nu am spus-o nimănui până acum.

Au plecat Contra, Mihalcea și eu eram cel care trebuia să plece primul. La Alaves trebuia să ajung, aveam precontract semnat…

Hepatita este un virus pe care-l moștenim cam toți, dar la mine s-a activat pe un fond de oboseală. Corpul n-a mai rezistat.

N-a fost de la nicio băutură. Dacă ar bea toți oamenii cum beau eu, oamenii ăștia care vând alcool ar da faliment”, a spus, amuzat, fostul mijlocaș, potrivit gsp.ro.

„Gigi Becali mi-a dat un tratament și am scăpat de hepatită”, a dezvăluit Florentin Petre

Florentin Petre a mai precizat că hepatita i s-a reactivat după 5 ani, iar cel care i-a dat tratamentul pentru a scăpa de boală a fost Gigi Becali.

„În aceeași perioadă am fost și la pescuit și m-am electrocutat în Deltă. Am avut un an foarte greu. M-a oprit din toate! Mi-a tăiat aripile. Nu mai puteam să am o ascensiune extraordinară.

Imediat după Campionatul European, câștigasem titlul cu Dinamo, aveam precontract semnat și trebuia să plec. A venit nenorocirea asta.

Am stat în spital pentru tratamentul cu interferon, tratament foarte greu asimilat de corp. Am avut noroc că eram tânăr. Am stat zece zile.

În 2005 mi s-a reactivat! Corpul n-a răspuns la interferon și, vorbind cu Anamaria Prodan, nea Gigi Becali mi-a dat un tratament și am scăpat. Mi-a dat medicamentele direct. Tratamentul era de 30-40 de mii de euro.

Nea Gigi are un suflet extraordinar de mare și-a ajutat atâta lume. Ceea ce face pentru oamenii nevoiași… are tot respectul și admirația mea”, a încheiat Florentin Petre.