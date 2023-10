Florentin Petre a făcut top 3 jucători din SuperLiga. Doi sunt de la FCSB!

“În momentul de faţă îmi place Florinel Coman, este într-o formă sportivă foarte bună. Este normal să îmi placă jucătorii care sunt în formă. Asta mi-a plăcut întotdeauna. Jucători care sunt bine pregătiţi fizic.

Darius Olaru, la fel. Şi Nicuşor Bancu. Este jucător de bandă, jucător care întotdeauna are un plus faţă de ceilalţi fotbalişti de pe acest post. Se vede că are o pregătire fizică exemplară. Aceştia sunt cei trei.

Unu e Florinel Coman, doi este Darius Olaru şi trei: Nicuşor Bancu. Despre Compagno nu spun, că o să stea pe bancă. A venit Dorin Rotariu şi a zis nea Gigi că îl bagă “număr 9”. O să joace din partea dreaptă, o să intre pe piciorul stâng.

Compagno este un jucător bun, un jucător de careu, care a dat foarte multe goluri din penalty. Este greu să dai goluri din penalty, are peste 10, jumătate din cât a marcat. Dar este bine că ai un astfel de jucător, care îşi asumă responsabilitatea”, a spus Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.