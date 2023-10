Florentin Petre este și acum marcat de decesul lui Cătălin Hîldan: „Viața îi putea oferi lucruri extraordinare”

Azi se împlinesc 23 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan, iar fanii dinamoviști îl vor comemora duminică, la meciul cu CFR Cluj.

„Am amintiri, dar ne trebuiesc vreo 2-3 zile să le povestesc pe toate”, spune Florentin Petre

5 octombrie 2000 este cea mai neagră zi pentru mulți fani dinamoviști trecuți de prima tinerețe: a murit Cătălin Hîldan, cel căruia i s-a spus „Unicul Căpitan”.

În acea zi, Dinamo a jucat, la Oltenița, un amical cu echipa locală Şantierul „Navol”. În minutul 74, la 5-0 pentru Dinamo, Hîldan a recuperat o minge în propriul careu și a vrut să plece spre centrul terenului.

După câțiva pași a căzut în genunchi, punându-și mâna la față. decesul a fost înregistrat câteva ore mai târziu.

Florentin Petre a fost unul din cei mai apropiați prieteni ai „Unicului căpitan”. „Am multe amintiri cu el, de la vârsta de 12 ani până când a plecat dintre noi. Am amintiri, dar ne trebuiesc vreo 2-3 zile să le povestesc pe toate.

Toate amintirile frumoase se leagă de fotbal, de familie, de lucrurile minunate pe care le-am făcut împreună încă din perioada junioratului când formam o echipă extraordinar de bună împreună cu mai mulți colegi care făceau diferența în perioada aceea”, spune Petre.

Viața îi putea oferi lucruri extraordinare lui Cătălin Hîldan, este ferm convins Florentin Petre

Fostul mijlocaș nu are niciun dubiu că Hîldan a fost un exemplu pentru toată lumea din toate punctele de vedere. „După aceea, împreună am mers la echipa mare (n.r. – a lui Dinamo) și am reușit să facem performanță și acolo.

Păcat că a plecat prea repede dintre noi și avea atât de multe lucruri de spus în lumea asta și atât de multe lucruri de oferit. Mă refer atât profesional, cât și pe partea de caracter, familie și toate cele.

Pentru că a fost un exemplu pentru toată lumea din toate punctele de vedere. Am fost niște colegi buni cu niște calități extraordinare. Am avut performanțe. Le-am avut pe toate. Îmi pare rău pentru că el merita mult mai mult și cu siguranță viața îi putea oferi lucruri extraordinare.

Așa a fost să fie. Nu te poți pune cu soarta, nu te poți bate cu destinul și cu toate cele. A plecat mai repede, dar cu siguranță ne vom întâlni acolo sus mai devreme sau mai târziu.

Am împărțit camera împreună. Am fost la Campionatul European. Vestiarul. Am stat o lună și jumătate cu el în cameră la Campionatul European din 2000. Noi ne cunoaștem. Nu neapărat antrenamente și atât. Stăteam în familie, cu mese împreună.

Păcat că s-au întrerupt prea repede. Puteam să le facem și în ziua de astăzi, dar asta a fost să fie. Soarta fiecăruia. Pe unii, Dumnezeu îi ia mai repede, pe alții mai târziu”, a mai precizat Florentin Petre, potrivit iAM Sport.