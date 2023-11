Florentin Petre îi dă frisoane lui Ovidiu Burcă: „Mai devreme sau mai târziu voi antrena la Dinamo”

Echipa Dinamo traversează o perioadă cruntă, fiind pe penultimul loc în Superligă și aproape eliminată din Cupa României.

„Mai devreme sau mai târziu voi antrena la Dinamo”, a transmis Florentin Petre

Formația antrenată de Ovidiu Burcă are 9p după 14 etape, dar nu a mai câștigat din etapa a 6-a, pe 19 august, în deplasare cu FC Voluntari, 3-2.

În Cupa României, are 2p după tot atâtea etape jucate în Grupa C. Dinamo are doar șanse teoretice de a merge mai departe. Formația alb-roșie trebuie să învingă Oțelul pe teren propriu și meciul FCU 1948 Craiova – FCSB să nu se încheie la egalitate.

Fostul mijlocaș dinamovist Florentin Petre a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa alb-roșie. „Le-am promis oamenilor de aici (n.r. – Unirea Ungheni) că voi rămâne alături de ei în orice situație.

În primul rând, ca să antrenez în Liga 1, îmi trebuie licența PRO, nu o am. Dar când te sună clubul-mamă, nu ai cum să spui nu.

Însă, am o treabă de terminat aici, am niște oameni care și-au pus încrederea în mine și nu pot să îi dezamăgesc. Așa că, exact cum am spus, mai devreme sau mai târziu voi antrena la Dinamo.

Dacă era ceva, mă sunau până acum. Într-o zi voi antrena Dinamo și o să fii mândru de mine, o să vezi. Pentru că voi fi pregătit să fac asta”, a declarat fostul jucător de la Dinamo.

„Cât timp ai rezultate bune, ești rege, iar când nu mai ai rezultate, nu te așteaptă nimeni la un club cu tradiție atât de mare. Cine să te aștepte când 5-6 etape nu ai tras un șut la poartă, nu ai dat un gol. E foarte greu să gestionezi vestiarul.

Le trebuie un șoc. Le trebuie ceva prin care să poată merge mai departe. Altfel, o să se trezească din nou în liga a doua și nu știu dacă vor mai promova, cum au promovat anul trecut. Eu cred că le va fi greu să promoveze, dacă retrogradează acum”, a mai spus el, potrivit Fanatik.