Florin Andone și-a regăsit pofta de a juca: „Am ajuns la o echipă unde sunt apreciat”

Atacantul român Florin Andone a devenit un om cheie în atacul lui CD Eldense, promovată în vară în a doua divizie spaniolă.

„Am ajuns la o echipă unde sunt apreciat”, este mulțumit Bogdan Andone

El a marcat trei goluri în acest sezon, în etapa a 3-a, acasă cu Eibar (2-1), în etapa a 6-a, în deplasare cu Espanyopl (3-3) și în etapa a și în etapa a 11-a, acasă cu Elche (1-1). Din acst motiv, a intrat imeiat în grațiile fanilor echipei din Barcelona.

Pentru Eldense urmează meciul de pe teren propriu cu Amorebieta, programat sâmbătă, de la ora 15:00 a României. Partida vine într-un moment bun, gruparea catalană având o victorie și două remize în ultimele trei etape.

„Echipa a făcut un pas înainte. Sunt mulțumit de încrederea pe care o acordă antrenorul. Încerc să ating cel mai bun nivel al meu pentru a evolua cât mai multe minute.

Vreau să dau din experiența mea colegilor de lot. Singurul lucru pe care mi l-am dorit când am ajuns aici era să fiu apreciat”, a spus el.

„Vreau să contribui cât mai mult pentru echipă”, este dorința lui Bogdan Andone

Andone nu are obiective personale pentru acest sezon. „Uneori se simte că alcătuim o echipă nou promovată. Nu suntem dominanti și să joci pentru Eldense nu este același lucru ca la Elche sau Espanyol. Ar fi să bine ne creăm mai multe ocazii de a marca, pentru că suntem destul de eficienți.

Muncim în fiecare zi, pentru că din asta ne câștigăm pâinea. În sezonul trecut am stat de multe ori pe banca de rezerve la Las Palmas, pentru că eram patru atacanți pe o singură poziție.

Cel mai important este să ne respectăm colegii, să încercăm să fim unul lângă altul și să contribui cât mai mult pentru echipă”, a mai spus el, potrivit Cadena Ser.

„Voi da maximum până în ziua în care mă voi retrage”, s-a destăinuit Florin Andone

Românul nu este îngrijorat că trebuie să joace trei meciuri într-o săptămână, inclusiv un meci în Cupa Spaniei. „Suntem profesioniști și ne pregătim pentru astfel de momente. Următorul meci de campionat este împotriva unei vecine de clasament. Trebuie să ieșim pe teren și să nme gândim doar la victorie”, a completat atacantul.

And one s-a referit și la noua schimbare de înfățișare, el vopsindu-se blond: „Uneori, în timpul sezonului îmi rad părul, îmi las barba sau mustață. Nu o fac dintr-un motiv anume”.

„La toate echipele la care am jucat am dat maximum. Așa am fost mereu și așa voi face până în ziua în care mă retrag”, a încheiat fostul internațional român.