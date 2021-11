Florin Bratu, după acuzațiile lui Duckadam legate de implicarea lui Stoichiță la naționalele de juniori

După declarațiile lui Helmut Duckadam conform cărora Mihai Stoichiță ar face convocările la unele selecționate de juniori ale României, Florin Bratu a reacționat.

Fostul mare portar a afirmat că nu știe dacă acest fapt se întâmplă și la România U21, antrenată de fostul atacant de la Dinamo, care a ținut să clarifice situația de la echipa sa.

Astfel, Bratu susține că va purta o discuție cu Duckadam și neagă vreo implicare a directorului tehnic de la FRF în reprezentativa sa.

„N-am înțeles exact. Am văzut știrea, dar s-a pronunțat că la loturile de juniori, dar la Florin nu știe. O să mă întâlnesc cu dânsul pe aici, prin emisiuni și o să lămurim acest lucru pentru că nu vreau să rămână cu astfel de impresii.

Vă spun sincer că este ideea asta despre Mihai Stoichiță, însă niciodată nu a făcut sau nu a insinuat vreun jucător. Are atât de multă experiență încât are încredere în cei pe care i-a angajat și nu s-a pus problema. Vă spun sincer, am auzit și la celelalte loturi. Astea știi cum sunt, ‘s-ar auzi’…

De regulă, vin astfel de răutăți din partea celor ca nu joacă, care nu sunt convocați, dar ei nu se uită că forma lor sportivă poate nu e una bună. E normal, sunt multe bârfe asupra echipei naționale, dar de asta nu trebuie să-l bănuim pe Mihai Stoichiță”, a declarat Florin Bratu, pentru Digi Sport.