Florin Cernat ar putea ajunge la FCSB

Mihai Stoica a anunțat că FCSB ar putea avea un nou director sportiv. Potrivit antrenorului lui FC Voluntari, Florin Pîrvu, cel dorit este Florin Cernat.

”Acum de dimineață (n.r. duminică dimineață) am aflat și eu. Am vorbit cu Florin Cernat de dimineață, înainte de antrenament. Am stabilit programul pentru ce avem de făcut. Nu știu nimic, nu cunosc detalii. V-aș ruga respectuos să nu răspund la întrebare pentru că nu știu detalii. Dar Cernat e un director sportiv care pe noi ne-a ajutat foarte mult. Dacă se întâmplă să plece de la noi nu pot să-i urez decât multă baftă acolo unde va merge.

Deocamdată nu știu nimic și nu pot să comentez. (n.r. dacă ar fi pregătit pentru FCSB) De ce nu-l întrebați pe el? Ar răspunde cel mai bine. Urmează o conferință de presă probabil și va da mai multe detalii”, a declarat Florin Pîrvu, antrenorul celor de la FC Voluntari, potrivit Fanatik.ro.