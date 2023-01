Florin Costea recunoaște – Cu cine a fost mai apropiat dintre Gigi Becali și Adrian Mititelu: „Mi-a fost ca un tată”

Florin Costea a dat răspunsul pe loc când a fost întrebat de Gigi Becali și Adrian Mititelu. Fostul jucător la echipele celor doi milionari, Costea a spus că a avut o relație mai apropiată cu Adrian Mititelu.

Despre Becali, Costea spune că nu a avut o relație prea apropiată pentru că nu venea la echip prea des:

„O relație destul de bună. Sincer, nu prea ne-am întâlnit de multe ori fiindcă dânsul nu prea venea pe la echipă. Poate de 2-3 ori l-am văzut în jurul echipei. Nu a fost nicio relație, nu aveam vreo tangență. Adrian Mititelu a fost ca tatăl meu în fotbal. M-a luat de mic și m-a crescut, am altă legătură cu nea Adi, eu așa îi spun. Nu am ce comparație să fac, pentru că nu prea am stat mult de vorbă cu nea Gigi. Cu Mititelu, la Craiova, am stat mult la discuții. Au fost și bune și mai puțin bune, dar e altceva. Nu pot să fac nicio comparație, e cu totul altceva”, a declarat Florin Costea pentru gsp.