Florin Gadoș, verdict după transferul lui Drăgușin: ”Era o decizie grea!”

Fundașul român Radu Drăgușin va juca în partea a doua a sezonului la echipa engleză Tottenham Hotspur.

Genoa a cerut 30 de milioane de euro pentru un transfer definitiv, iar cei de la Tottenham au dat chiar mai mult.

La un moment dat, echipa germană Bayern Munchen făcuse o ofertă pentru a-l achiziționa pe internaționalul român.

Avionul particular trimis de Tottenham la Genoa a aterizat la Londra, iar Drăgușin va face azi vizita medicală, după care va semna contractul.

Florin Gardoș, fost jucător în Premier League, a vorbit despre transferul lui Radu Drăgușin.

„Indifierent de ce ar fi ales, era o mutare extraordinară. În ultimii ani nu au mai fost jucători români curtați de echipe mari. Era o decizie grea, depindea exclusiv de discuțiile cu cluburile, de strategie. Probabil a considerat că are șanse mai mari să joace titular la Tottenham.

E un campionat greu, e la o echipă bună, ba chiar foarte bună din Premier League. Are concurență mare pe post. Cred că are toate atuurile, nu-l cunosc personal, dar am auzit numai lucruri bune despre el, că este serios, pare foarte matur pentru vârsta lui.

A ajuns devreme, foarte devreme în Premier League. Este foarte important, am scos puțin capul. În ultimii ani, jucătorii români au fost cam subevaluați. Sper să reușească, pentru că se mai schimbă puțin trendul.

Are șanse să joace din prima (n.r. – cu Manchester United). În Premier League așa e, la două trei meciuri prinzi o super echipă. Probabil va juca, pentru că jucătorii de pe postul său sunt accidentați. E important să joace bine, să lase o impresie bună. Sunt meciuri multe, va avea șanse să joace și după ce revin cei doi. E bine și pentru încrederea lui, să se adapteze repede, pentru că avem nevoie de el pentru EURO”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro.