Florin Gardoș, întâlnire neașteptată cu Simona Halep: ”Nici nu știu dacă mă cunoaște”

Florin Gardoș, fotbalist legitimat în prezent la Sparta Râmnicu Vâlcea (Liga 4), a vorbit despre întâlnirea cu Simona Halep, din Duminica Floriilor.

El a dezvăluit impresia pe care i-a lăsat-o tenismena.

”A fost ceva întâmplător! Am ieșit la o plimbare cu familia, iar noi suntem vecini. Am văzut-o pe stradă și am rugat-o să facem o poză. Nici nu știu dacă mă cunoaște (n.n. râde)”, a spus Gardoș, potrivit prosport.ro.

Simona Halep continuă să fie suspendată provizoriu, după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat. Cu toate acestea, sportiva este pe primul loc în clasamentul celor mai bine clasate jucătoare din România în ierarhia WTA.