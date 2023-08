Florin Gardoș regretă situația de la FCU Craiova: „Domnul Mititelu își sabotează practic investiția! E trist!”

Florin Gardoș, fostul fundaș român, a vorbit recent despre situația de la FCU Craiova, echipa rămasă fără tehnician după demiterea lui Nicolae Dică.

Fostul jucător român, care a evoluat pentru rivala din oraș, CSU Craiova, consideră că Adrian Mititelu își creează singur probleme la echipă. Iată ce a spus Gardoș.

„Domnul Mititelu își sabotează practic investiția! E trist!”

„Referitor la domnul Mititelu, eu jucând la cealaltă echipă din Craiova, îi apreciez și îi respect. Dar nu are cum să nu-mi pară rău de domnul Mititelu când mă gândesc prin câte a trecut în 15 ani de fotbal. A ajuns la închisoare, a băgat o grămadă de bani în baza de pregătire, nu am fost acolo, dar am înțeles că e ceva impresionant.

Și să vii să te sabotezi… pentru că el asta face. Își sabotează practic investiția. E chiar trist și îmi pare rău de ce se întâmplă acolo. Nu cred că are șanse să facă performanță în ritmul acesta”, a declarat Florin Gardoș, potrivit Fanatik.