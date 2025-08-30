Florin Gardoș știe cu ce echipe nu trebuie să piardă FCSB în Europa League

Florin Gardoș, fostul fundaș al FCSB-ului, a declarat că formația roș-albastră trebuie să obțină puncte cu orice preț în duelurile cu Young Boys și Go Ahead Eagles din grupele Europa League. Aceste două echipe sunt considerate cele mai accesibile adversare din grupa FCSB, care mai include și echipe puternice precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Bologna.

Gardoș a menționat că, în mod normal, FCSB nu ar trebui să piardă meciurile cu Young Boys și Go Ahead Eagles. Restul adversarilor sunt foarte puternici, iar echipe ca FC Basel, campioana en-titre a Elveției, și Steaua Roșie Belgrad, care dorește ca meciul cu FCSB să fie programat cât mai devreme în grupă, vor pune presiune mare pe formația română.

„În mod normal, mă gândesc la Go Ahead Eagles și la Young Boys. Aici, cel puțin, nu ar trebui să pierdem cu astea două. În rest, sunt echipe foarte bune. Chiar și Basel, care a suferit în anii trecuți, dar în sezonul trecut a câștigat titlul în Elveția.

Vor fi genul de meciuri ca duelurile cu PAOK din sezonul trecut”, a spus Florin Gardoș, conform sport.ro.