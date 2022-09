Florin Gardoș, verdict clar în privința lui Jovan Markovic: „Are noroc, altfel nu mai era la Craiova!”-Ce a spus despre atacantul oltenilor!

Jovan Markovic, atacantul oltenilor, a reușit 2 goluri de senzație în victoria lui CSU Craiova cu Farul (4-3). Se pare că fotbalistul a fost analizat atent de Florin Gardoș, trecut și el pe la echipa lui Mihai Rotaru.

Mai exact, fostul fundaș a declarat că Markovic nu se pregătește corespunzător, în ciuda talentului pe care îl are. Iată ce a spus Gardoș.

„Patronul ține foate mult la el, altfel nu mai era la Craivoa!”

„E un fotbalist foarte bun, păcat că nu tratează antrenamentul cum îl tratează ceilalți coelgi ai lui. Ar trebui ca tot ce face în afara meciului să facă pentru fotbal. Dacă ar fi făcut chestia asta, ar fi fost în Premier League deja. Și nu exagerez. În Premier League da, 100%.

Eu am venit la Craivoa în 2018 și deja cunoșteam bine academia lui Southampton. În luna ianuarie mă antrenam zi de zi cu echipa U23, știu ce era acolo. Când am venit la Craiova și l-am văzut pe Markovic am zis: ‘De unde l-ați scos pe băiatul acesta?’ Avea atunci vreo 17 ani, calități incredibile.

Problema mare a lui asta e, nu se antrenează cum trebuie, tot are probleme cu greutatea. Norocul lui e că e foarte talentat, are execuții extraordinare și patronul ține foate mult la el, altfel nu mai era la Craivoa.

Eu nu am niciun dubiu (n.r. că ar fi jucat în Premier League). La ce calități are, fizic inclusviv, pe lângă faptul că are execuții și șutează foarte bine. El în careu e letal. Ar trebui să facă ceva și să fie la greutatea optimă, să se antreneze impecabil”, a declarat Florin Gardoș pentru PRO Arena.

În totalul de 69 de partide pentru CSU Craiova, Markovic a marcat 14 g0luri și a oferit 6 pase de gol.