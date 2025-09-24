Florin Manea a dezvăluit viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham

Impulsionat de zvonuri despre o posibilă plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham, impresarul său, Florin Manea, a clarificat situația fundașului central român. Deși Drăgușin a fost accidentat pentru câteva luni, Manea a afirmat că Tottenham se bazează pe el pe termen lung și vrea să îl păstreze în lot.

Impresarul a subliniat ambiția și dedicarea lui Drăgușin, menționând că acesta a fost mereu un jucător care muncește mult pentru a reveni în formă după momentele dificile.

Manea a amintit că accidentarea lui Drăgușin a survenit pe teren, nu în afara lui, iar românul este hotărât să revină mai puternic pentru a ajuta atât echipa de club, cât și naționala României. Impresarul a povestit chiar că și Giovanni Becali a întrebat cu interes despre starea fundașului și revenirea acestuia.

„Nu pleacă de la Tottenham. Ne-au comunicat că se bazează pe el și că îl așteaptă. Nu mi-a zis nimeni că s-ar schimba ceva. Ni s-a comunicat că face parte din viitorul lui Tottenham. Nu este nicio problemă.