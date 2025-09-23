Florin Manea, acuzații grave în direct: FRF, implicată într-un nou scandal! „Sunt nervos de mor. E cel mai bun din România și nu a mai fost chemat”

Florin Manea a adus acuzații grave pentru Federația Română de Fotbal după ce un fotbalist nu a fost convocat la lotul național. Impresarul consideră că jucătorii din portofoliul său sunt ignorați în mod voit.

Florin Manea, acuzații grave în direct: FRF, implicată într-un nou scandal!

Florin Manea s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că Robert-Daniel Corduneanu nu a fost chemat la lotul național, asta după ce a debutat cu gol la Fiorentina.

Agentul consideră că jucătorii săi sunt ignorați în mod voit, acesta amintind și de episodul lui Radu Drăgușin de la România U21, când Florin Bratu nu îl introducea.

„Mie îmi e scârbă de ce se întâmplă la Rapid. Am văzut astăzi o scrisoare cu Geolgău și mama unui copil. Sunt nervos de mor, copilul pe care l-am dus la Fiorentina a debutat cu gol la Napoli.

V-am spus de el, e Corduneanu, și nu a fost chemat la lot. Alt copil, al altui agent, care a fost transferat la Parma, nu a jucat, dar este convocat la lotul național. El e cel mai bun din țară!

„Sunt supărați pe mine că am avut dreptate cu Drăgușin! Corduneanu este cel mai bun din România la vârsta sa”

Aveam un copil născut în 2010, titular la toate loturile, dar în momentul în care a semnat cu mine nu a mai fost chemat. Vi se pare normal? De ce, sunt supărați pe mine că am avut dreptate cu Drăgușin?

Nici pe Drăgușin nu îl chemau. Nu îl mai chema acum, poți? A fost scandalul cu Bratu, îl chema pe Drăgușin și nu îl băga!

Nu au nicio vină ceilalți jucători, dar i-am văzut pe alții. Puneau alți jucători în fața lui, dar unde e acum Drăgușin și unde sunt restul? Nu le convine că am dreptate!

Copilul acesta, Corduneanu, este ceva senzațional! Este cel mai bun jucător din România la vârsta lui. E fundaș central și poate juca și mijlocaș defensiv, e foarte tehnic.

El joacă cu Napoli, e titular la Fiorentina și marchează gol, dar nici măcar nu îl iau în seamă. O să pățească ce au pățit și cu Radu, o să se roage să vină la națională! Din păcate, acesta este fotbalul românesc”, a declarat Florin Manea.