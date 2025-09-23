Florin Manea crede că Dobre va avea viață grea la Rapid: „Știu cât de răzbunătoare este galeria”

Florin Manea consideră că Alex Dobre nu trebuia să dea curs jignirilor primite de la fanii Rapidului, ci că ar fi trebuit să ignore și să plece din acel loc. Agentul de jucători a spus că nu vede, din acest punct, un viitor liniștit pentru fotbalist la Rapid.

„Scandalul acesta cu Dobre… Este un jucător pe care îl cunosc foarte bine, eu l-am dus prima dată în Anglia. Nu am înțeles reacția lui, pentru că Rapid este un club mai special. Au fost jucători mari care au fost înjurați. Eu am dat chiar exemplul tatălui meu.

Ar trebui să își caute echipă, eu știu cât de răzbunătoare este galeria. E greu să îi mai împaci. Nu are 10 ani la Rapid, este nou-venit. A ajuns căpitan cel mai ușor din istoria Rapidului. O să îi fie greu să mai joace la Rapid, o să îl înjure foarte multă lume.

Adu-ți aminte ce a pățit Dani Coman când a înjurat galeria. Ce a câștigat Dobre că s-a dus la fani să le zică ce le-a zis… Dacă nu le zicea, nu era mai bine? Dacă a strigat tot stadionul, atunci nu mai e o facțiune.

Eu nu zic că nu are circumstanțe, dar în fața cui apăra echipa? Cine erau ăia care înjurau? Bun, 3 inși sau tot stadionul… ai pierdut, dar nu e în obligația ta în calitate de căpitan să vorbești cu galeria. Te-a înjurat, te întorci cu spatele, la revedere! O are grea și și-a făcut-o grea fără să fie nevoie. Zici că a fost un copil”, a spus Florin Manea, potrivit fanatik.ro.