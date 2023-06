Florin Manea, detalii despre relația cu Antonio Sefer: „El a uitat un lucru. L-am luat de mic, eu l-am adus la Rapid!”

Antonio Sefer a părăsit-o pe Rapid pentru a merge la Hapoel Beer Sheva. Florin Manea, fostul său agent, a vorbit despre relația pe care o are cu jucătorul.

Mai exact, Manea a dezvăluit că Adi Mutu, tehnicianul echipei, l-ar fi oprit de mai multe ori pe agent din a oferi alte comentarii legate de Sefer. Iată ce a spus.

„El a uitat un lucru. L-am luat de mic, eu l-am adus la Rapid!”

„Ce s-a întâmplat cu Sefer? S-a schimbat. A început să nu mai aibă încredere în mine, să vorbească cu alții. Nu am nimic cu el, țin la el, că îl știu de la 15 ani. El a uitat un lucru. L-am luat de mic, eu l-am adus la Rapid. Banii pe care el i-a câștigat până acum sunt datorită mie. Eu nu am luat un euro de la Antonio Sefer. A luat bani la semnătură, dar nu i-am luat nimic. Zero!

I-am arătat niște scrisori de interes pentru el, i-am cerut să semneze contractul. Mi-a răspuns: ‘Stai așa, să vorbesc cu mama’. Eu am avut o relație bună cu ea, dar lumea se schimbă. Când aveau nevoie de ceva, eram cel mai bun. A avut o declarație foarte urâtă la adresa mea, că sunt frustrat, că nu mi-am luat pastilele. Uite ce frustrat sunt, că l-am pierdut pe Sefer și îl am pe ‘slabul’ ăsta (n.r. – arată spre imaginile cu Radu Drăgușin).

Eu nu sunt frustrat. Nu i-am răspuns niciodată pentru că este un copil. Până și Adi Mutu mi-a dat un mesaj: ‘Te rog eu, nu-i răspunde, că a greșit, nu are minte’. Din respect pentru Adi Mutu, nu i-am răspuns.

Îți dai seama, dacă mă ‘apucam’ de el… S-a dus și se plângea la Radu. El i-a răspuns: ‘Bă, ești nebun? Îmi vorbești mie despre Florin, eu nu știu cum lucrează el?’

Nu știu ce influențe a avut, a zis că i-am falsificat nu știu ce semnătură… nu e problemă. Nu i-am răspuns, drumurile noastre s-au despărțit, îi urez succes la Beer Sheva. Potențialul lui era mare. Nu este un jucător care nu se antrenează, dar îi este frică de contact. Nu se bate, nu intră, nu a progresat deloc cu piciorul drept. Face totul pe stângul. Radu lucrează o oră pe zi cu piciorul stâng”, a declarat Florin Manea, conform GSP.ro.