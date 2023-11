Florin Manea l-a lăudat pe Gabi Tamaș: „A fost unul dintre cei mai buni fundaşi centrali pe care i-a avut România!”

Gabi Tamaș s-a retras de curând din cariera de fotbalist. Fostul jucător român a avut o carieră impresionantă, bifând mai multe echipe din diverse campionate.

Florin Manea, agentul de jucători, l-a lăudat pe fostul fundaș central. Iată cum l-a descris după ce au colaborat.

„A fost unul dintre cei mai buni fundaşi centrali pe care i-a avut România!”

„(n.r. dacă Tamaş a fost în top 3 fotbalişti cu care a lucrat) Da, 100%. Cred că a fost numărul 1. Până în momentul de faţă, numărul 1. Acum, sper să devină Radu (n.r. Drăguşin) numărul 1.

(n.r. câți bani a câștigat alături de Tamaş?) Nu am luat aşa mult, că nu erau vremurile ca acum. Vreo 700-800 de mii de euro am luat. Bun, dar vorbim pe 5 ani. Luam cam 150-180 de mii pe an, cam aşa. L-am depăşit de mult cu Radu. Viitorul sună bine. A fost unul dintre cei mai buni fundaşi centrali pe care i-a avut România. Cu Gabi am început colaborarea când a ajuns el la West Brom.

Cu mine a fost statornic, nu au fost multe echipe. A jucat 4 ani la West Brom, după care a fost la Doncaster şi Watford. Asta a fost perioada în care am lucrat cu Gabi. S-a întors în România. Un băiat extraordinar, un fotbalist incredibil, un luptător cu un fizic de individiat.

În Anglia îl studiau pentru că el are un avantaj, nu-i creşte niciodată pulsul la 200. Oricât de mult ar alerga sau cât de obosit ar fi, mai mult de 180 nu face. Pur şi simplu era un fenomen”, a declarat Florin Manea, potrivit celor de la Fanatik.