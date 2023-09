Florin Niță a dezvăluit cum l-a tratat Gigi Becali: ”Nu am fost în latura extremă”

Florin Niță a jucat în tricoul FCSB-ului în perioada 2013 – 2018, iar portarul român are amintiri plăcute despre acea perioadă din cariera sa.

Niță a ajuns la FCSB de la Concordia Chiajna, în iulie 2013, și a plecat în luna ianuarie, în anul 2018, la Sparta Praga.

Portarul a vorbit despre relația cu patronul Gigi Becali, care se pare că l-a îndrăgit pe Niță.

„Eu cu domnul Becali am avut o relație foarte bună. Nu am avut nicio problemă, niciun fel de reproș. Tot timpul mi-a spus de bine, niciodată nu m-a certat. Mi-a spus doar ce trebuia. Nu am fost în latura asta extremă”, a spus Florin Niță, la Podcast Sport Talk&Toc..