Florin Niță a început antrenamentele în pe Arcul de Triumf

Florin Niță s-a despărțit de gruparea arabă Damac în urmă cu două luni, iar în prezent este liber de contract.

Portarul în vârstă de 38 de ani nu plănuiește să ”agațe ghetele în cui” și a început antrenamentele de unul singur pentru a se menține în formă.

Astfel, internaționalul român se pregătește pe Stadionul ”Arcul de Triumf”.

„În această dimineață (n.r. marți, 6 august) am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.

Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc.

SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ”, a fost mesajul Complexului Sportiv.