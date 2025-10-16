Florin Niţă, aproape de o revenire spectaculoasă în SuperLiga după despărţirea de Damac FC

Portarul român Florin Niţă, în vârstă de 38 de ani, este la un pas de a reveni în SuperLiga României după ce a devenit liber de contract în urma despărţirii de Damac FC, echipă pentru care a evoluat în sezonul 2024/2025. Deşi fusese aproape să semneze prelungirea cu formaţia din Arabia Saudită, negocierile s-au împotmolit din cauza unor probleme financiare, iar jucătorul a apelat la FIFA pentru a-şi recupera ultimele patru salarii restante, reuşind să încaseze suma de 260.000 de dolari.

Cu un palmares impresionant, care include două titluri de campion cu FCSB, o cupă şi două Cupe ale Ligii, precum şi o Cupă a Cehiei cucerită cu Sparta Praga, Niţă se află în punctul în care poate alege o nouă provocare în cariera sa. Conform surselor, portarul titular al României la EURO 2024 are mai multe oferte pe masă, printre care și de la cluburi importante precum Dinamo și Rapid.

Niţă, care nu ia în calcul retragerea din activitate, a cerut timp de gândire înainte de a decide unde va continua. Răspunsul său este aşteptat în decursul săptămânii viitoare, iar piaţa transferurilor din SuperLiga ar putea fi zguduită de revenirea unui portar cu 31 de selecţii la naţională. În acest moment, valoarea de piaţă a veteranului este de 200.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.