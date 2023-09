Florin Pîrvu a explicat cum s-a produs plecarea lui Budescu de la Petrolul: „Ne-am strâns mâna!”

Petrolul Ploiești l-a pierdut în perioada de transferuri din vară pe Constantin Budescu. Experimentatul mijlocaș a ales să plece la campioana României, Farul Constanța.

Florin Pîrvu, antrenorul „Lupilor”, a vorbit despre plecarea lui Budescu. Iată ce a spus despre despărțirea dintre cele două părți.

„Ne-am strâns mâna!”

„E o coincidență faptul că echipa a început să aibă rezultate după plecarea lui Budescu. Nu vreau să intru în detalii, pentru că s-a vorbit foarte mult pe tema asta, pe relația Budescu – Petrolul, Budescu – Pîrvu.

Nu l-am dat eu afară pe Budescu, nu există așa ceva. Noi suntem și acum într-o relație foarte OK. Este o coincidență faptul că, atât timp cât el a fost la noi, Petrolul a înregistrat două rezultate de egalitate (n.r. – 1-1 cu U Cluj și 1-1 cu FC Botoșani) și o înfrângere.

Când am pierdut a fost un declic. Cred că este un win-win faptul că el a dorit să plece de la noi, de la Petrolul. El avea în contract o clauză care îi permitea să plece în orice perioadă de transferuri, fără ca Petrolul să se opună.

A fost dorința lui. Noi am înțeles-o, am discutat-o, ne-am strâns mâna. A plecat în relații bune atât cu mine, cu staff-ul, cât și cu cei din conducerea clubului. Suntem OK.

El joacă bine la Farul, a avut rezultate, noi la fel. Am avut o serie de meciuri fără înfrângere și suntem pe un drum bun, deci lucrurile sunt în regulă”, a declarat Florin Pîrvu, pentru GSP.ro.

În 23 de apariții pentru Petrolul (sezonul trecut+începutul actualului sezon), Budescu a strâns 3 goluri și 7 pase decisive.