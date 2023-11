Florin Pîrvu a vorbit despre problemele Petrolului după victoria cu Botoșani: „Sperăm ca datele care au fost promise să se respecte!”

Petrolul Ploiești a reluat competiția internă cu o victorie. „Lupii Galbeni” i-au învins pe cei de la FC Botoșani cu 2-1.

Florin Pîrvu a reacționat la finalul meciului. Iată ce a spus tehnicianul prahovenilor.

„Sperăm ca datele care au fost promise să se respecte!”

„Vreau să felicit echipa, pentru că am câștigat acasă. Vreau să felicit și echipa adversă. A fost un meci cu o intensitate bună. Sunt mulțumit că Țicu a revenit în echipă, a și reușit să marcheze. Lucrurile sunt bune și la noi.

Eu am vorbit cu băieții, am respectat ce am discutat. Repriza a doua am reușit să marcăm, am controlat jocul în totalitate. A venit acel penalty, dar mă bucur că rezultatul a rămas pozitiv.

(n.r. despre problemele de la club) Noi am discutat, iar lucrurile sunt acum în ordine. A existat o lipsă de comunicare.

Sperăm ca datele care au fost promise să se respecte. Suntem în obiectiv, noi ne-am făcut treaba și lucrurile sunt în regulă”, a spus Florin Pîrvu, după victoria cu FC Botoșani.