Florin Pîrvu, antrenorul „Lupilor”, cu picioarele pe pământ după victoria cu CS Mioveni: „Nu e nimic jucat, play-out-ul e foarte greu!”

Petrolul Ploiești a reușit o nouă victorie în play-out. Prahovenii s-au impus cu 2-0 în fața ultimei clasate, CS Mioveni.

Florin Pîrvu, tehnicianul ploieștenilor, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Nu e nimic jucat, play-out-ul e foarte greu!”

„Mental, e acel pas înapoi, fără ca eu să le cer asta. Știam că se vor deschide și că îi vom prinde descoperiți. Dacă marcam și golul 3, eram mai liniștiți, dar mă bucur că avem încă un meci fără gol primit.

Nu e nimic jucat, play-out-ul e foarte greu și o victorie poate să te aducă în față sau pe locurile de baraj. Îi felicit pe băieți pentru mentalitate, suporterii înțeleg ce se întâmplă și obiectivul e să ne menținem.

Că noi reușim meciui foarte bune, asta e un bonus și așteptăm publicul în număr cât mai mare la stadion, avem nevoie de el.

Nu a fost deloc ușor pentru mine, a fost o mare provocare, am venit la meciul cu Hermannstadt și a urmat acea serie cu toate echipele din play-off, dar am crezut și suntem în creștere.

Fiecare are calitatea lui, poate să ofere maxim, suntem un grup bun, am devenit o familie și asta se datorează lor și vestiarului aceste rezultate. Și partea financiară, e adevărat, orice echipă are nevoie de stabilitate, e foarte important, nu ne gândim la ce va urma, suntem ok”, a spus Florin Pîrvu, după victoria cu CS Mioveni.