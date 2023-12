Florin Pîrvu anunță schimbări la Petrolul după eșecul cu FCU Craiova: „Trebuie să ridicăm nivelul pe zona defensivă!”

Petrolul Ploiești a plecat fără niciun punct din deplasare. „Lupii Galbeni” au pierdut ultimul meci al anului contra celor de la FCU Craiova (0-2).

Florin Pîrvu a reacționat la finalul partidei. Antrenorul prahovenilor a fost dezamăgit de apărătorii săi.

„Trebuie să ridicăm nivelul pe zona defensivă!”

„Gurău merită să fie portarul echipei naționale. A fost senzațional. Ocazii foarte mari. Am controlat meciul. Știam că putem să îi prindem. Suntem dezamăgiți. Nu am ce să le reproșez. Ca joc, am interpretat bine situațiile. Nu știu ce să fie. Nu reușim să înscriem din situații nu clare, foarte clare.

Ne-a lipsit golul. După meciul cu Rapid am spus același lucru. Suntem dezamăgiți. Urmează o scurtă vacanță, iar în cantonament trebuie să muncim mai mult. Urmează un an în care se joacă orice.

Am dus foarte bine jocul. Nu am avut probleme. A fost o nesincronizare în apărare și Achim a reușit să marcheze. Nu au avut ocazii așa mari. A fost un meci deschis în care am venit să jucăm fotbal. Sunt ratări mari. E incredibil.

E a doua situație. Dacă ne aducem aminte de meciul cu Voluntari. După eliminarea lui Garutti, aceeași situație. Sper să rămână un portar echilibrat. Vom avea o întâlnire zilele viitoare și vom stabili ce vom face. Cu siguranță vor fi schimbări. Trebuie să ridicăm nivelul pe zona defensivă.”, a spus Florin Pîrvu, după eșecul cu FCU Craiova.