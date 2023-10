Florin Pîrvu dă vina pe lipsa de inspirație după remiza cu UTA: „Nu găsim soluțiile bune pentru a înscrie”

Petrolul a remizat cu UTA Arad, scor 0-0, în etapa a 12-a din SuperLiga României.

„Nu găsim soluțiile bune pentru a înscrie”, a recunoscut Florin Pârvu

După acest rezultat, Petrolul este pe locul 6, cu 16p, iar UTA se găsește pe poziția a 12-a, cu 10p.

Antrenorul gazdelor, Florin Pîrvu, a recunoscut că este nemulțumit de lipsa de inspirație la finalizare a jucătorilor pe care îi pregătește.

„E un meci ciudat. Ne-am dorit, am pregătit jocul să îl câștigăm, veneam după o perioadă de secetă din punct de vedere al victoriilor. Azi era o oportunitate bună să reușim să spargem ghinionul. Nu am reușit, din păcate. Două reprize opuse. O repriză în care am marcat, dar VAR-ul ne-a anulat din nou golul.

O repriză în care cei de la UTA au avut situațiile mai clare. O repriză a doua în care am reușit să ne mai echilibrăm, am început să producem din punct de vedere ofensiv, dar încă nu găsim soluțiile bune pentru a înscrie”, a spus el după meci.

Florin Pârvu vrea ca fanii Petrolului să fie mai echilibrați

Tehnicianul le cere suporterilor mai multă înțelegere. „Urmează meciuri grele, dar trebuie să rămânem optimiști. Nu am câștigat, dar încă ne menținem în mijlocul clasamentului. Vin meciuri grele și orice înfrângere te poate duce în subsolul clasamentului.

Se pare că e un tipar aici la noi, la Ploiești. Cel puțin Tribuna a doua, nu înțeleg de ce. Echipa este unde este, chiar dacă am avut rezultatele acestea, sperăm să fie alături de noi. Mă bucur că Peluza Latină și Peluza Ilie Oană sunt alături de noi și chiar ne susțin. Sunt câteva voci care vin, probabil vor ca noi să fim deja acum în play-off, nu este rău să gândești așa, și noi ne dorim, dar haideți să rămânem echilibrați, pentru că mai avem mult de muncă”, a mai precizat antrenorul.

Florin Pîrvu s-a referit și la situația lui Billel Omrani, jucător prezentat oficial pe 28 septembrie, dar care nu a jucat pentru Petrolul. „Este un plus pentru noi, dar are nevoie de timp pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Sperăm ca după această pauză competițională să îl avem alături de noi, pentru că avem mare nevoie de el”, a încheiat el.