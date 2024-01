Florin Pîrvu este mulțumit cu remiza de la Galați: „Victoria era un rezultat nemeritat”

Echipele Oţelul și Petrolul au încheiat la egalitate, 0-0, în etapa a 23-a din Superligă.

„Victoria era un rezultat nemeritat”, a recunoscut Florin Pîrvu

După acest rezultat, ambele echipe au ajuns la 13 remize. Petrolul a adunat 31 de puncte și se află pe locul 8, iar Oțelul are 28p, fiind cu două poziții mai jos în clasament.

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, Florin Pîrvu, a recunoscut că Petrolul nu merita să câștige. „Am făcut o primă repriză slabă, le-am dat ocazia să vină cu centrări și să ne pună în pericol.

La pauză am reușit să facem schimbări. În repriza a doua am reușit să echilibrăm, iar pe final puteam marca, dar cred că era un rezultat nemeritat, pentru că acest egal este echitabil.

Din păcate, am avut un plan de joc, nu am reușit să îl punem în aplicare în prima repriză. În repriza a doua am echilibrat, am avut o posesie mai bună, am avut și o ocazie pe final”, a spus el.

„Ne dorim să ajungem în play-off”, a anunțat Florin Pîrvu

Tehnicianul s-a referit și la cei doi jucători ajunși la Petrolul în ultimele zile, Alexandru Ișfan și Christian Irobiso.

„Ișfan a intrat bine, a pus presiune, a făcut ce i-am cerut. Îi lipsesc meciurile, nu are ritm de joc, noi l-am dorit și va intra fără probleme, la fel și Irobiso. E un jucător pe care mă bazez, care ne poate ajuta.

Mai sunt meciuri de jucat, mai sunt puncte în joc, vom lupta până la capăt, vrem să scoatem maximum. Play-off-ul se joacă, am văzut că și Sepsi a pierdut, cred că se va juca până în ultimele etape, ne dorim să ajungem acolo.

Perioada de transferuri este deschisă, vom vedea dacă va mai exista vreun transfer la noi”, a încheiat Pîrvu.