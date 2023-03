Florin Pîrvu, la pământ după un nou eșec al Petrolului: „VAR-ul este pedeapsa vieții mele! Toate sunt împotriva noastră!”

Petrolul Ploiești a cedat pe teren propriu, duminică, în fața celor de la CSU Craiova (0-1). Florin Pîrvu, antrenorul „Lupilor” a reacționat după meci.

Mai exact, tehnicianul consideră că VAR-ul este o adevărată pedeapsă pentru el și echipa sa. Iată ce a spus.

„VAR-ul este pedeapsa vieții mele! Toate sunt împotriva noastră!”

„Aș vrea să-mi felicit jucătorii pentru atitudine, după o săptămână de foc. Azi am arătat ca o echipă adevărată. Aș vrea să spun că cinci meciuri au fost cu VAR la noi. A fost la Grozav în meciul cu Farul, în meciul cu CFR la henț, iar azi a fost ceva ce nu am înțeles.

VAR-ul este pedeapsa vieții mele. Toate sunt împotriva noastră. Nu sunt un antrenor care să vorbească de arbitraj, dar este frustrant.

Nu comentez acum decizii, pentru că sunt arbitri care iau decizii. Băieții s-au ridicat la un nivel mare. Am jucat cu o echipă foarte bună, care se bate an de an la campionat.

Noi ne-am ridicat la nivelul acestei echipei. După două meciuri cu CFR și FCSB, nu am decât să-mi scot pălăria în fața lor”, a spus Florin Pârvu, după eșecul cu CSU Craiova.