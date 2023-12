Florin Pîrvu, laude la adresa lui Horațiu Moldovan! Ce a spus despre portarul Rapidului: „Nu degeaba este portarul echipei naționale!”

Florin Pîrvu a reacționat la finalul celor 90 de minute după Petrolul-Rapid. Cele două formații au încheiat la egalitate (0-0).

Antrenorul prahovenilor a fost impresionat de portarul adversarilor. Iată cum l-a descris pe Horațiu Moldovan.

„Nu degeaba este portarul echipei naționale!”

„A fost o intensitate mare pentru că este un derby. Ne-am dorit să câștigăm. Din păcate nu am reușit. La începutul jocului Rapid a primit un cartonaș roșu. Am schimbat jocul din mers. Am încercat să schimbăm stilul.

Am băgat doi atacanți pentru a încerca să îi deschidăm. Horațiu Moldovan a făcut un meci mare. Nu degeaba este portarul echipei naționale. La începutul meciului, Rapidul poate spera la un rezultat de egalitate.”, a spis Florin Pîrvu, după meci.