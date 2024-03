Florin Pîrvu, reacție după ce a debutat cu un eșec la FC Voluntari: „Suntem total dezamăgiți!”

UTA Arad și FC Voluntari au oferit un adevărat show în prima etapă din play-out. Arădenii s-au impus cu scorul de 4-3.

Florin Pîrvu a oferit o primă reacție la finalul partidei. Iată ce a spus tehnicianul român după ce a debutat cu un eșec la noua sa echipă.

„Suntem total dezamăgiți!”

„Suntem total dezamăgiți! Am venit aici să jucăm, am demonstrat asta, am vrut să câștigăm. Nu am reușit. A fost un meci nebun, cu răsturnări de scor.

Dacă rămân cu ceva bun după acest meci, atunci ar fi atitudinea băieților. Și-au dorit foarte mult să obțină victoria. Suntem supărați, dezamăgiți, dar trebuie să mergem mai departe.

Mai sunt puncte în joc”, a spus Florin Pîrvu, după eșecul cu UTA Arad.