Florin Pîrvu, reacție după ce a fost pus la zid de fanii Petrolului: „E o cădere mentală. Această necalificare lasă urme!”

Petrolul Ploiești a pierdut vineri seară acasă cu Sepsi OSK (1-2) și a ratat complet play-off-ul. Covăsnenii au avut câștig de cauză astfel, clasându-se pe poziția a 5-a.

Florin Pîrvu a reacționat la finalul celor 90 de minute. Tehnicianul formației din provincie a vorbit despre contraperformanța elevilor săi.

„E o cădere mentală. Această necalificare lasă urme!”

„E al nu știu câtelea meci când pierdem puncte pe final. Trebuie să ne trezim, pentru că urmează play-out-ul, unde punctele sunt puncte și unde vor fi meciuri crâncene. Azi nu am reușit să câștigăm. Am făcut greșeli, ne-au dat gol pe un început bun de joc.

La pauză am schimbat modulul de joc, am presat și am reușit să egalăm. Ar fi fost un rezultat echitabil, dar am greșit pe final și am pierdut punctele.

Sunt dezamăgit, trebuie să ne trezim. Play-out-ul va fi foarte disputat, vor fi meciuri foarte grele, trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu trebuie să mai facem greșeli. S-au făcut niște greșeli și pierdem puncte din păcate.

E o cădere mentală. Această necalificare lasă urme, dar trebuie să înțelegem că nu mai e loc de niciun fel de concesii”, a spus Florin Pîrvu, pentru Orange Sport.