Florin Pîrvu s-a pronunțat în cazul suspendării lui Vali Țicu: „Bate la porțile echipei naționale! Avem nevoie de el!”

Petrolul Ploiești a plecat cu doar un singur punct din deplasarea cu Poli Iași (0-0). Antrenorul Florin Pîrvu a reacționat imediat după meci.

Tehnicianul „Lupilor” a vorbit și despre suspendarea lui Vali Țicu, jucătorul care l-a accidentat grav etapa trecută pe Dragoș Iancu, de la Hermannstadt.

„Bate la porțile echipei naționale! Avem nevoie de el!”

„De la început vreau să spun că ne-am dorit victoria foarte mult, chiar dacă venim după o săptămână grea. Venim după acel meci cu Hermannstadt, unde am jucat cu un om mai puțin. Am avut o deplasare la Arad. Ne-am întors acasă, acum am venit la Iași, nu aș vrea să găsesc scuze, dar se simte oboseala. Mâine trebuie să facem o refacere foarte bună pentru că ne așteaptă un meci greu acasă cu UTA.

Nu pot spune că a fost un meci spectaculos, a fost un meci tacticizat, cu o luptă la mijlocul terenului. Nu am reușit să ne concentrăm foarte mult și a lipsit acea luciditate.

Tratăm foarte serios fazele fixe, fac parte din joc. Mă bucur că am înscris și azi, dar, din păcate, a fost un ofsaid venit de la VAR.

M-aș aștepta la un număr corect de etape, pentru că Vali (n.red. Țicu) nu e un jucător agresiv, este un jucător tânăr, de perspectivă, care bate la porțile echipei naționale. Mi-aș dori să fie cât mai puține, pentru că avem nevoie de el”, a declarat Florin Pîrvu, după remiza cu Poli Iași.