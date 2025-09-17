Florin Prunea a făcut calculele pentru CM 2026: „Dacă învinge Austria, România joacă pentru locul 2 în grupă cu Bosnia”

Fostul internațional Florin Prunea a afirmat că naționala României are șansa de a se lupta de la egal la egal cu reprezentativa Bosniei-Herțegovina pentru locul doi în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026, dacă va reuși să învingă Austria.

„E mai bine barajul aici, decât să mergem în Nations League”, s-a convins fostul portar

Acesta consideră benefică reconfirmarea de către FRF a selecționerului Mircea Lucescu, care ar trebui să-și ducă mandatul până la capăt.

‘Nu e nicio surpriză că Mircea Lucescu a fost reconfirmat pe banca naționalei și este bine că s-a întâmplat acest lucru. Nea Mircea Lucescu trebuie să-și ducă mandatul până la capăt. Urmează probabil barajul de Nations League, pentru că va fi destul de greu să prindem locul doi. Ar fi bine să terminăm pe locul doi, dar cred că meciul cu Austria este decisiv în ceea ce privește locul doi în grupă. Dacă vom reuși să câștigăm, ne vom agăța de meciul din Bosnia și vom juca cu locul doi pe masă. E mai bine barajul aici, decât să mergem în Nations League, să jucăm semifinala pe teren neutru și să așteptăm tragerea pentru finală care este posibil să o joci tot afară. E greu, foarte greu’, a declarat Prunea.

„Tricolorii” ocupă locul 3 în Grupa H, cu 7 puncte din 5 partide

Fostul portar al echipei Dinamo și al naționalei nu crede că este posibil ca în acest sezon al Superligii echipele FCSB și CFR Cluj să rateze calificarea în play-off.

‘Eu nu văd play-off-ul fără FCSB. Cred că este un clasament temporar, așa cum nu văd nici fără CFR Cluj. Dar așa-zisele echipe mici vin din urmă, uitați-vă la UTA, care este o nucă tare, sau Botoșani. Eu cred că FCSB va avea un meci dificil în deplasare la Botoșani. Sunt echipe care pot pune probleme și cu cât trece timpul punctele sunt mai puține, presiunea este mult mai mare și totul este posibil. Problema FCSB-ului și a celor de la CFR este că în acest moment toate echipele cred că se poate și nu mai au frică de ele. Aici este o problemă’, a mai spus Prunea.

Echipa națională de fotbal a României ocupă locul 3 în Grupa H de calificare la CM 2026, cu doar 7 puncte obținute în 5 partide, la 5 puncte distanță de ocupantele primelor două poziții Bosnia-Herțegovina și Austria.