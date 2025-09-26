Florin Prunea a numit favorita din derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, programat vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00 pe stadionul „Ion Oblemenco”, promite să fie unul dintre cele mai așteptate dueluri ale etapei a 11-a din SuperLiga României.

Florin Prunea, fost internațional, a analizat șansele celor două rivale și a declarat fără ezitare că Universitatea Craiova este favorită în fața „Câinilor Roșii”. Prunea argumentează avantajul oltenilor prin valoarea lotului și forma arătată în ultimele etape.

Analistul a remarcat și evoluțiile recente ale echipelor: Dinamo a înregistrat un semieșec cu Farul, în timp ce Craiova, după meciul de la Galați, ar fi meritat cel puțin un punct, dacă nu victoria. Astfel, oltenii pornesc cu prima șansă la cele trei puncte, în fața propriilor suporteri.

„E interesant cum vor reacționa echipele, după ultimele meciuri din SuperLigă. Dinamo a avut un semieșec cu Farul, iar Craiova la Galați merita mai mult, cel puțin un meci nul.

Craiova e favorită din punctul meu de vedere, prin prisma lotului și prin prisma jocului!

Dacă Dinamo avea o bancă mai bună, putea spera mai mult. Aici e marea lor problemă. Craiova poate alinia lejer 3 echipe”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.