Florin Prunea a remarcat un jucător în duelul Universitatea Cluj – CFR Cluj: ”A fost extraordinar!”

Universitatea Cluj a terminat prima repriză în avantaj contra celor de la CFR Cluj, scor 2-1, în derby-ul jucat în etapa a 11-a din SuperLiga.

Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar Dino Mikanovic (minutul 34) și Jovo Lukic (minutul 37) au înscris pentru adversari.

În finalul primei reprize, Louis Munteanu a fost pe punctul de a egala la finalul primei reprize, dar portarul lituanian Edvinas Gertmonas a apărat excelent.

Florin Prunea nu a ezitat să îl felicite pe goalkeeper.

”El a acoperit, a fost extraordinar. A ținut mâna bine, puternică, poate să-ți dea mâna peste cap. E portar de echipă națională (n.r. Lituania)”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport Special.