Florin Prunea, apel vehement după Cipru – România 2-2: „Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum”

Florin Prunea cere demisia lui Mircea Lucescu după remiza României cu Cipru, scor 2-2, criticând dur convocările și conducerile FRF. Fostul portar susține că echipa națională a ajuns într-un „hal fără de hal” și îi compară pe jucători, reproșând convocarea lui Dennis Man în detrimentul lui Vlad Dragomir, care joacă în UEFA Champions League. Prunea le cere tuturor din conducerea fotbalului românesc să plece „dacă au demnitate și onoare”. România se află pe locul 3 în Grupa H a calificărilor pentru Campionatul Mondial, cu 7 puncte, după Bosnia și Austria.

După meciul din deplasare contra Ciprului în preliminariile Cupei Mondiale, încheiat cu scorul 2-2, Florin Prunea a avut un discurs fără menajamente la adresa selecționerului Mircea Lucescu și a întregii conduceri a Federației Române de Fotbal. Fostul mare portar a criticat convocările echipei și a pus la îndoială corectitudinea selecțiilor, remarcând în special absența lui Vlad Dragomir, mijlocaș care evoluează în Champions League pentru Pafos.

„Suntem gata, ce să mai facem? Suntem vai de mama noastră. Uitați-vă, copilul ăsta (n.r. Vlad Dragomir) joacă în Champions League și nu a fost convocat. Joacă în Cipru în UCL și pe el nu l-a convocat. L-ați văzut cu Steaua Roșie Belgrad și cu Dinamo Kiev?

Păi îl compari pe ăsta cu Dennis Man? Ăla nu poate să alerge, voi l-ați văzut? Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum. Toți! Toți să plece dacă au demnitate. Au adus echipa națională într-un hal fără de hal”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.