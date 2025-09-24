Florin Prunea care un nou atacant preferat în România: „Garantează 15 goluri”

Fostul mare portar Florin Prunea (57 de ani) s-a declarat fanul lui Bogdan Chipirliu (33), atacantul celor de la Steaua.

„Chipirliu e un fotbalist care poate să joace oricând, nu spun la prima ligă, să rămânem la liga a doua, la o echipă care se bate la promovare. Are și un salariu pe măsură.

Sunt convins că a mai avut (n.r.- oferte)… E un jucător care-ți garantează minimum 15 goluri marcate pe sezon. El, în toți anii ăștia, cam aici a fost”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.