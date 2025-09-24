Florin Prunea, categoric după scandalul dintre Alex Dobre și galeria Rapidului: „Are personalitate, dar a greșit să intre în dialog cu suporterii”

La finalul meciului Rapid – Hermannstadt 1-2, căpitanul alb-vișiniilor, Alex Dobre, a fost implicat într-un scandal cu fanii echipei. Fotbalistul s-a certat aprins cu o parte a galeriei, fapt care a stârnit reacții diverse.

Florin Prunea a comentat ferm acest incident, manifestându-și susținerea pentru Dobre, în același timp criticând atitudinea acestuia.

„A greșit, da (n.r pentru faptul că a intrat în dialog cu ei). Știm cu toții ce înseamnă și cât de importanți sunt suporterii în viața clubului Rapid.

Chiar dacă uneori mai depășesc și limitele. Pe vremuri, era mai rău. Eu, odată, cu Craiova, am plecat de pe Giulești cu Armata.

Au fost fotbaliști mari, cum ar fi regretatul Nicolae Manea, care au pățit mai rău, îi fugăreau pe șine”, a spus Prunea, conform digisport.ro.

Conflictul a avut ca punct critic momentul în care Dobre a încercat să potolească un grup de fani recalcitranți, spunând printre altele: „Bă, noi ne chinuim aici… Vii tu să ne înjuri, mă?”.

Reacțiile au fost împărțite, unii reproșându-i căpitanului abordarea, dar Diana Șucu, soția patronului Dan Șucu, a luat apărarea lui Dobre pe Instagram, subliniind: „De ce să te iei tocmai de Dobre, care tocmai marcase al cincilea gol stagional?”.