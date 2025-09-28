Florin Prunea critică dur FRF după haosul tragerii la sorți a Cupei României: „Cum e posibil să te faci de râs în halul ăsta?”

Florin Prunea, fost internațional, a lansat un atac vehement la adresa Federației Române de Fotbal (FRF) după bâlbâiala tragerii la sorți pentru faza grupelor Cupei României.

Prunea a povestit situația pierderii totale de control:

„Bă, e posibil așa ceva? Au vrut să facă și ei ceva după mizeria aia de dinainte…

Președinții de club sunau antrenorii ‘bă, vezi că jucăm cu ăla’, iar după o oră ‘bă, nu mai jucăm cu ăla’.

Se află seara țintarul și un meci nu știe nici când se joacă… Cum e posibil să te faci de râs în halul ăsta?”

Nemulțumirea lui Florin Prunea a venit după ce FRF a modificat programul anunțat inițial, folosind art. 30 alin 4.4. din ROAF, stabilit într-o ședință a Comitetului Executiv din 27 mai 2025. Decizia i-a pus pe jar pe oficialii mai multor cluburi, iar neclaritatea a afectat inclusiv stabilirea datelor exacte ale partidelor.

Un alt exemplu de programare controversată îl privește pe Universitatea Craiova, care urma să joace cu FCSB pe 17 decembrie, cu doar o zi înaintea meciului decisiv din Conference League împotriva lui AEK Atena, ceea ce va duce la reprogramarea duelului cu roș-albaștrii.