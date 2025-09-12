Florin Prunea dezvăluie: „M-au sunat de la Federație pentru un selecționer!” Recomandarea făcută de fostul portar al naționalei

Florin Prunea, fostul portar legendar al Generației de Aur, a anunțat că a fost contactat de Federația de Fotbal din Republica Moldova pentru a recomanda un antrenor selecționer. Contextul vine după demisia lui Serghei Cleșcenco, care a părăsit postul de selecționer al Moldovei, în urma unor rezultate foarte slabe, inclusiv o înfrângere usturătoare cu 1-11 în fața Norvegiei, condusă de starul Erling Haaland.

Prunea a confirmat că l-a recomandat pe Eugen Neagoe pentru această poziție. Neagoe nu are, în momentul de față, un angajament și a părăsit recent banca tehnică a celor de la Gloria Buzău din cauza problemelor financiare ale clubului. Fostul portar a spus că discuția a venit din partea unei persoane de înalt nivel din Federația Moldovenească, subliniind că nu este vorba despre o recomandare făcută pe bază de prietenie.

„M-a sunat cineva de la Federația Moldovenească să mă întrebe de un antrenor. M-au sunat pentru un antrenor. Cineva de la nivel înalt, fratele meu de la Federație, dar aici nu e pe prietenie”, a spus Florin Prunea la IamSport Live.