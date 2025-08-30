Florin Prunea, după ce a văzut adversarele Universității Craiova din Conference League: „Sunt 100% convins!”
Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza grupelor Conference League, iar Florin Prunea este convins că echipa are șanse mari să se califice mai departe. Tragerea la sorți a stabilit ca oltenii să joace împotriva echipelor Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.
Prunea, fost internațional și actual comentator, susține că lotul Craiovei este printre cele mai bune din ultimii ani și consideră că adversarii nu sunt peste nivelul echipei antrenate de Mirel Rădoi. Mai mult, el este sigur că în club deja se gândește serios la calificare: „Sunt 100% convins că îi vom depăși în această fază”.
„Toată lumea spunea înainte ‘nu Crystal Palace, nu Fiorentina’, a ieșit bine. Craiova are șanse să treacă de grupă. Eu sunt convins că cei de acolo se gândesc deja la calificare. Sunt 100% convins!
Uite, spre exemplu Rakow. I-am văzut acum un an, când era și Sorescu acolo, iar eu am fost delegat la un meci. Racovițan, fundaș central, e și acum acolo. Este o echipă puternică din punct de vedere fizic, dar nu este peste Craiova.
În plus, lotul Craiovei este cel mai bun din ultimii ani”, a spus Prunea, conform digisport.ro.
În acest timp, conducerea clubului lucrează la întărirea lotului cu încă trei transferuri, pe lângă cele 13 realizate deja în acest sezon competițional. Obiectivul principal pentru Craiova rămâne câștigarea titlului în SuperLiga, pe lângă avanpremiera solidă reprezentată de calificarea în grupe în Conference League.