Florin Prunea, după ce a văzut adversarele Universității Craiova din Conference League: „Sunt 100% convins!”

Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza grupelor Conference League, iar Florin Prunea este convins că echipa are șanse mari să se califice mai departe. Tragerea la sorți a stabilit ca oltenii să joace împotriva echipelor Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah.

Prunea, fost internațional și actual comentator, susține că lotul Craiovei este printre cele mai bune din ultimii ani și consideră că adversarii nu sunt peste nivelul echipei antrenate de Mirel Rădoi. Mai mult, el este sigur că în club deja se gândește serios la calificare: „Sunt 100% convins că îi vom depăși în această fază”.

„Toată lumea spunea înainte ‘nu Crystal Palace, nu Fiorentina’, a ieșit bine. Craiova are șanse să treacă de grupă. Eu sunt convins că cei de acolo se gândesc deja la calificare. Sunt 100% convins!