Florin Prunea, după ce Mircea Lucescu era la un pas de accident la conferința de presă: „Să aducă un preot la națională!”

Un moment tensionat şi neaşteptat a avut loc la conferinţa de presă susţinută de selecţionerul României, Mircea Lucescu, care a fost la un pas să cadă după ce a călcat pe o faţă de masă. Imaginile au devenit virale, iar fostul portar Florin Prunea a avut o reacţie dură şi ironică la adresa celor responsabili de organizarea evenimentului.

Prunea a criticat cu ironie ghinionul care pare să bântuie naţionala României în această perioadă, făcând referire la accidentările recente din cadrul echipei.

„Bă, ăștia sunt nebuni? Borza e accidentat de preparator, Cristi Mihai îi face ruptură maseorul, nea Mircea să-și rupă gâtul. Ce-i, bă, la Federație asta? Zici că dă cu bombe acolo, cu DTT-ul. Asta mai lipsea, să se accidenteze și nea Mircea la conferință. Bă, să nu fii în stare să pui o față de masă? Bă fratele meu, să aducă un popă la ăștia. Vere, faceți ceva, să aducă un popă acolo. Acum era ultima, să-și rupă și nea Mircea piciorul”, a comentat Prunea pentru iamsport.ro.

Mircea Lucescu, care are 80 de ani şi a trecut recent printr-o operaţie la şold, ar fi putut suferi o accidentare serioasă la această vârstă. Situaţia a alarmat atât staff-ul naţionalei, cât şi suporterii, care speră la o desfăşurare fără incidente a meciului amical cu Moldova.