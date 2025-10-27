Florin Prunea, după ce UTA Arad a fost umilită de FCSB: „Resemnarea de la UTA e periculoasă! Alo, cine preia frâiele echipei?”

FCSB nu a avut milă de UTA pe Arena Națională, învingând cu 4-0 la finalul unei partide dominate categoric de bucureșteni. Valentin Costache, unul dintre jucătorii Aradului, a ieșit public după meci și nu și-a ascuns frustrarea, recunoscând că se simte umilit de scorul drastic. „Nu prea sunt multe de spus. A doua oară când merg acasă, e umilitor. Mă simt umilit. Trebuie să punem capul în pământ și să ne trezim”, a declarat Costache, dezamăgit de atitudinea echipei.​

Florin Prunea, fost portar al naționalei, a reacționat aspru față de starea din vestiarul arădenilor. Acesta este convins că resemnarea pune stăpânire pe echipa lui Mihalcea, mai ales după seria nefastă din ultimele etape (doar două puncte în cinci meciuri, golaveraj -9).

„Cel mai periculos lucru în momentul de față e resemnarea. Când spui ‘nu văd soluții, plecăm acasă’… Părerea mea e că resemnare la Arad, când spui ‘nu avem soluții’. Echipa asta nu are un lider, pe cineva care să-i strângă, să spună ‘alo, ce e aici?’ Urmează meci de Cupă, apoi cu Metaloglobus, care e o echipă care joacă”, a declarat Florin Prunea.