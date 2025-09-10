Florin Prunea i-a răspuns lui Horațiu Moldovan după ce ”tricolorul” s-a plâns de criticile primite: ”Să asculte ce spun”

Horațiu Moldovan a comis o greșeală la golul de 0-2 înscris de Canada în amicalul cu ”tricolorii”, iar eroarea portarului a stârnit critici la adresa sa.

Goalkeeper-ul a dezvăluit că l-au deranjat reacțiile dure apărute în fotbalul autohton.

Florin Prunea este unul dintre oamenii care l-au ”înțepat” pe Moldovan, iar fostul portar al naționalei a afirmat că jucătorul ar trebui să țină cont de criticile auzite.

”El are dreptate că a fost o gafă și atât. Toți portarii greșesc. Și eu am greșit. El trebuie să meargă înainte. Pe de altă parte, oricine îl poate critica atâta vreme cât o face într-un mod constructiv, fără să depășească limita bunului simț sau să îl jignească.

El trebuie să ia ce e bun din critici. Să asculte ce spun foștii fotbaliști, foștii portari. Nimeni nu îl atacă pentru că ar avea ceva cu el. Și eu l-am certat, dar nu ca să mă aflu în treabă. A fost o fază, a comis-o și asta a fost. Cu Cipru a făcut o partidă bună și cred că asta e cel mai important”, a spus Florin Prunea pentru ProSport.