Florin Prunea îl critică dur pe Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă din amicalul cu Canada

Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea, a criticat dur greșeala impardonabilă a lui Horațiu Moldovan din partida de pregătire România – Canada, în care tabela a arătat 2-0 pentru canadieni încă din prima repriză. Moldovan a încercat să dribleze, dar a pierdut mingea în fața mijlocașului Ali Ahmed, care a marcat pentru prima oară la națională după 17 jocuri.

Prunea a spus că este o eroare pur tehnică și că portarului nu îi este permis să se complice în astfel de situații.

Acesta a remarcat și evoluția sub așteptări a portarului, cu ezitări repetate și un comportament neatent.

Fostul internațional a exprimat îndoieli privind viitorul titularizării lui Moldovan la națională și crede că Târnovanu ar putea fi următorul în poartă.

„Eu mă rugam să nu ai dreptate (n.r.-i se adresa lui Radu Naum). Este o greșeală pur tehnică, nu ai voie să te pui sub presiune singur. Îți vine mingea, nu te complici, degajezi. A avut și ghinion, că poate nu ieșea gol. Am văzut și evoluția lui… Stânjenitor.

Adică nu mai era Moldovan pe care îl știam noi, atent, agil. A mai avut 2-3 ezitări. Sunt curios dacă va mai continua. Nu cred, sincer, cred că va intra Târnovanu. Nu pune presiune pe tine singur.

O să spui că nu a mai apărat din aprilie. Discuția e mai amplă. Da, e important să aperi, dar când ai o fază din asta, joac-o simplu, foarte simplu, da-o afară”, a declarat Florin Prunea.