Florin Prunea reacționează la declarația lui Mircea Lucescu: „Se vede clar”

Fostul internațional Florin Prunea a comentat cu sinceritate declarațiile antrenorului naționalei, Mircea Lucescu, făcute după meciul împotriva Moldovei, observând că selecționerul este vizibil nemulțumit de situația actuală. Prunea a remarcat faptul că Lucescu a vorbit din nou despre demisie, indicând tensiuni evidente în relația acestuia cu Federația Română de Fotbal.

„Aseară, nea Mircea a spus două lucruri interesante. Primul, că își dă demisia, dar nu e prima dată când își dă demisia. E clar că are niște nemulțumiri, lucrurile astea sunt evidente, deja e nemulțumit de tot ce se întâmplă.

Relația lui cu Federația nu este una foarte bună, se vede clar. Cred că a împușcat doi iepuri. Al doilea lucru, să zgândărească orgoliul jucătorilor”, a spus Florin Prunea la Iamsport.