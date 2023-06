Florin Prunea știe care ar putea fi cea mai mare greșeală la CSU Craiova: „Ar fi o tâmpenie să îl schimbe acum pe Neagoe!”

Eugen Neagoe a preluat-o pe CSU Craiova după mandatul scurt al lui Mirel Rădoi. „Geană” nu a reușit să califice echipa în cupele europene.

Chiar și așa, Florin Prunea, fostul internațional român, consideră că demiterea lui Neagoe ar fi o greșeală. Iată ce a spus despre echipa din Bănie.

„Ar fi o tâmpenie să îl schimbe acum pe Neagoe!”

„Nu cred, adică el mai are un an de zile de contract, din câte știu. Plus că, domn-le, lasă-l și pe el, el a venit într-un moment greu al Craiovei, n-au adus jucători, nu au adus nimic. Eu zic că putea să aibă rezultate mai bune, pentru că jocul nu a fost unul rău.

Eu cred că ar fi o greșeală, o tâmpenie să îl schimbe acum pe Neagoe. Nu cred! M-ar surprinde, nu îl văd pe Rotaru să facă o asemenea greșeală”, a spus Florin Prunea, pentru Digi Sport.