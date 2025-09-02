Florin Prunea știe câte puncte va face FCSB în Europa League

FCSB și-a aflat adversarii din faza grupelor Europa League și așteaptă cu nerăbdare startul competiției. Fostul mare portar Florin Prunea și-a exprimat încrederea că echipa poate să adune 12 puncte în cele 8 meciuri programate.

„Eu zic că poate să facă 12 puncte. Cu olandezii (n.r. Go Ahead Eagles) pot să facă trei puncte, eu zic că acasă cu Young Boys pot să facă un egal, cu Bologna e cel mai complicat.

Pe Steaua Roșie am văzut-o cu Pafos, i-au alergat ăia (n.r. Pafos). Feyenoord, complicat. Dinamo Zagreb nu mai este ce a fost”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

Programul complet al meciurilor FCSB în Europa League: