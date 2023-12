Florin Răducioiu a dat cărțile pe față! Ce a spus fostul internațional român despre perioada petrecută la AC Milan: „Era cea mai mare echipă la acel moment!”

Florin Răducioiu a vorbit recent despre perioada petrecută ca jucător la AC Milan.

Fostul internațional român le-a răspuns contestatarilor săi. Iată ce a spus fostul atacant despre cariera sa.

„Era cea mai mare echipă la acel moment!”

„Vai de mine! Era foarte greu, două, trei Baloane de Aur erau în echipă. Jean-Pierre Papin, Massaro, care făcuse un sezon extraoardinar, Savicevic, Marco Simone, un jucător foarte iubit.

Vreau să spun că nu sunt ranchiunos şi nu mă iau după… Trăim într-o epocă digitală, cu reţele de socializare. Oameni buni, ok, am înţeles că aţi spus că n-am jucat, dar pentru mine a fost un vis împlinit. Nu am jucat mult, pentru că erau jucători mult mai valoroşi decât mine, dar am avut posibilitatea să îmbrac acel tricou şi să fac şi eu ceva pentru acea echipă.

S-au spus multe lucruri, am văzut şi ziarişti care… E vorba şi despre răutate. Lucrurile spuse sunt ca apa care curge după ce fac duş şi alunecă la podea. Era cea mai mare echipă la acel moment.

A fost un vis împlinit, vedeam echipa asta la TV. Capello era foarte dificil, dur, rece, nu puteai să te apropii mult, iar eu aveam nevoie, aveam nevoie să fiu cocoloşit <<Hai, Radule!>>. Evident, el avea o echipă de campioni, nu putea să stea după mine.

Voiam alt tratament eu, dar îi sunt etern recunoscător. I-am dat mesaj acum câteva luni, a vorbit despre mine într-o emisiune la Sky şi mi-a răspuns imediat. Îi mulţumesc enorm! N-am jucat bine în acea finală europeană, dar m-a băgat exact în momentele când eram în formă”, a spus Florin Răducioiu, potrivit orangesport.ro.