Florin Răducioiu crede că Dan Petrescu trebuia să antreneze în Premier League: „Îmi pare rău că nu a reuşit! Ar fi meritat!”

Florin Răducioiu a vorbit recent despre Dan Petrescu, unul dintre cei mai de succes antrenori români. Fostul internațional român consideră că „Bursucul” trebuia să antreneze în Premier League.

Mai exact, Răducioiu regretă că Petrescu nu a ales să meargă în Anglia în cariera sa de antrenor. Iată ce a spus despre antrenorul celor de la CFR Cluj.

„Îmi pare rău că nu a reuşit!”

„Fulminant (n.r. parcursul de antrenor al lui De Zerbi)… în scurt timp, în foarte scurt timp, incredibil. Îţi repet, ţi-am mai spus, De Zerbi e mare prieten cu Guardiola, e un tip foarte deştept.

Are cunoştinţe. Parcursul e excelent, are mare viitor, îmi place mult de Roberto, am avut ocazia să vorbesc cu el acum vreo doi ani, ne-am întâlnit întâmplător.

Să ajungi în Premier League… vai de mine. Îmi pare rău că nu a reuşit Dan, pentru că eu cred că Dan ar fi meritat, dar iată… nu ştiu ce să zic. Dan de ce nu s-a dus atâţia ani?

Dan Petrescu, al nostru, atâţia ani, totuşi, ar fi avut şi el dreptul la o posibilitate să o antreneze pe Brighton, o şansă.

Pentru că, probabil, noi suntem români şi ăla e italian, nu ştiu, contează foarte mult”, a declarat Florin Răducioiu, pentru orangesport.ro.